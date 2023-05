CorSera – Manfredi: “Spalletti avrà la cittadinanza onoraria”

Luciano Spalletti sarà cittadino onorario di Napoli. Ad annunciarlo il sindaco Gaetano Manfredi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Votazione unanime. Spalletti ha dato molto alla città, è una persona molto amata e quindi credo sia doveroso”.

Poi, parentesi sulla festa scudetto: “Abbiamo caldeggiato la possibilità della presenza di alcuni giocatori nelle piazze. Anche per quanto riguarda il bus scoperto ci sono state molte perplessità anche del Viminale. La gestione di una grande folla diventa molto complessa dal punto di vista della sicurezza. Queste decisioni non competono a me, posso mettere a disposizione strutture del Comune ma più di questo non posso fare. Sarà in ogni caso una grande festa. Stiamo lavorando per avere dei maxischermi nella piazze della città e della provincia in maniera tale che si possa vedere anche in maniera comunitaria. La festa è dei napoletani e sappiamo che vogliono state tutti insieme“.