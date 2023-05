Corriere – Napoli, piace Zhegrova del Lille. La situazione

Lo scouting del Napoli ha individuato in Edon Zhegrova un interessante profilo. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Si tratta di un esterno d’attacco kosovaro classe ’99 in forza al Lille che ha siglato 3 gol e 4 assist in 21 presenze nella Ligue 1 di quest’anno. Tra le sue qualità vi sono lo scatto secco, il dribbling e la proprietà di palleggio. Il calciatore piace eccome alla dirigenza, e il prezzo del cartellino è competitivo. Tuttavia, in questo momento la precedenza è destinata ad altro.