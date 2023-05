CdS – Giuntoli alla Juventus: ADL blocca tutto. Non vuole liberarlo

Dopo otto anni di collaborazione, Cristiano Giuntoli è pronto a dire addio al Napoli e iniziare una nuova avventura. Ma il presidente De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il patron azzurro preferisca trattenere il ds piuttosto che lasciarlo andare. Per giunta alla Juventus.

La questione sarà oggetto di discussione settimana prossima, quando le due parti parleranno per trovare un punto d’incontro. Se non dovesse arrivare, non è escluso che Giuntoli chieda le dimissioni, senza alcuna certezza che ADL le accetti.