Oggi alle ore 23:00 l’Italia under 20 allenata da Carmine Nunziata sfiderà l’Inghilterra in occasione del Mondiale di categoria, competizione che si sta svolgendo in Argentina. Tra i candidati ad una maglia da titolare c’è l’attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino, già autore di un gol e di un assist nella partita vinta contro la Repubblica Dominicana nella fase a gironi. In caso di vittoria, la sfida sarà tra la vincente di Colombia e Slovacchia.