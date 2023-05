Serie A, De Siervo: “Prossima stagione un solo turno infrasettimanale e niente pausa invernale”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, è intervenuto a “La politica nel pallone”.

“Per la prima volta la Lega sta offrendo la seconda partita della settimana come qualità, in onda tutti i sabati sera. La prossima stagione giocheremo 37 gare nel weekend, con un solo turno infrasettimanale, questo viene fatto per proteggere i calciatori e consentire loro un maggior recupero. Non avremo più la pausa invernale, quindi si giocherà sia il weekend del 23 dicembre sia quello del 30 dicembre, con un calendario più diluito”.