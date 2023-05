“Pioli chiede rinforzi per la squadra: Kamada e Openda i primi arrivi”, riporta Repubblica in base alle dichiarazioni del tecnico rossonero che vuole giocatori forti per competere a livello nazionale ed europeo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe che il Milan stia valutando l’acquisto del trequartista giapponese Kamada e del centravanti belga Openda.