Marcolin: “La Pec è stata la causa del fulmine a ciel sereno nel rapporto tra Spalletti e ADL”

Durante l’ultima edizione di “Ne Parliamo il Lunedì”, Dario Marcolin, ex calciatore e attuale opinionista di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8. “La Pec è stata la causa del fulmine a ciel sereno nel rapporto tra Spalletti e De Laurentiis. Nonostante lo straordinario lavoro svolto, Spalletti non ha ricevuto il riconoscimento sperato da De Laurentiis. È stato confermato oggi che De Laurentiis sceglie l’allenatore per il Napoli indipendentemente dalla sua provenienza”.