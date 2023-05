Kim: “Attenzione, c’è qualcuno che si spaccia per il mio agente”

Con una trasposizione letteraria o cinematografica, potremmo dire che il protagonista di questa spiacevole vicenda è il Callimaco della “Mandragola” di Machiavelli, o il Mandrake della “Mandrakata” di Proietti. Mandragola-Mandrakata, questo simpatico calembour ci porta a due storie distinte, ma accomunate dalla presenza di bricconi che non rifuggono da azioni disoneste. Chi imbroglia, chi finge di essere chi non è. Una situazione molto simile è accaduta al difensore coreano Kim Min-jae. Kim ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram della presenza di qualcuno, che sotto mentite spoglie, si presenta agli incontri con società e giocatori spacciandosi per il suo agente. Questa cosa ha reso necessario l’intervento del difensore, al fine di mettere in guardia i suoi followers e le società, invitandoli a diffidare da chiunque si presenti come suo agente, e di conseguenza verificare l’identità dello stesso.