Impallomeni: “Adesso ci sarà un effetto domino sulle panchine. Spalletti e ADL potevano salutarsi insieme”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di Spalletti e dell’annuncio della separazione con il tecnico di De Laurentiis: “Avrebbero potuto dirlo insieme, in un modo diverso, ad una tifoseria che lo meritava. Adesso ci sarà un effetto domino sulle panchine. Bisogna stare attenti anche alla situazione Sarri, che ha detto che senza certezze il contratto non vale niente. Io starei attento a queste dichiarazioni. Ha detto una cosa forte e un Presidente come Lotito potrebbe reagire in un modo altrettanto forte”.