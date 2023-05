Gazzetta – Nel futuro partenopeo c’è Italiano? La strategia di ADL

Il Napoli avrebbe messo in cima alla lista dei nuovi possibili allenatori della squadra Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina è il preferito di Aurelio De Laurentiis, che sonda tutti i terreni possibili, ma che attua strategie utili per il furturo azzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro avrebbe un piano:

“Per Vincenzo Italiano De Laurentiis si muove con discrezione. Con Commisso e la Fiorentina i rapporti sono ottimi per cui il presidente del Napoli attende la finale di Conference League della prossima settimana per poi eventualmente affrontare il discorso su un allenatore che da anni è nel mirino del produttore cinematografico. Per l’esattezza da quando venne a vincere col suo Spezia al Maradona nel gennaio del 2021 e De Laurentiis scese negli spogliatoi per congratularsi con il tecnico avversario”.