Brambati: “Trovare un clone di Spalletti è difficile. Le voci su Benitez e Tare ds? Ci sarà qualcosa di vero”

L’ex giocatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio: “Ho sentito Spalletti e conto di vederlo al più presto, è riuscito a unire il gruppo e tirare fuori quei valori anche di giocatori che erano fuori e avrebbero meritato più spazio. Penso che la falla che il Napoli dovrà coprire l’anno prossimo è anche quella, mancherà una persona che terrà unito il gruppo. I sostituti? Ho sentito Conceicao. Fedele dice Benitez e Tare ds? Non parla a sproposito, se ha fatto questi nomi qualcosa di vero c’è, non sarei sorpreso. Sono convinto di Tare, con Benitez vai sull’usato sicuro. Trovare un clone di Spalletti è difficile. Apprezzare più Spalletti che lascia o Allegri che vuole rimanere? Col Napoli che ha vinto lo Scudetto dobbiamo vedere se il prossimo anno si riparte con gli stessi o con chi li sostituisci. Mi dispiace non rivedere Spalletti campione d’Italia su quella panchina ma certe considerazioni vanno accettate. Mi dispiace non rivederlo il prossimo anno su un’altra panchina”.