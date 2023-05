Repubblica – ADL pensa al nuovo tecnico azzurro: ecco l’identikit

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime in casa azzurra. Secondo il quotidiano ADL sia alla ricerca del nuovo tecnico che allenerà i campioni di Italia; il patron azzurro ha un’idea ben precisa per il nuovo allenatore.

“De Laurentiis cerca un allenatore di campo e non un manager che voglia avere voce in capitolo pure sul mercato. Il Napoli ha infatti ancora sotto contratto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che vorrebbe congedarsi come Spalletti ed è in parola con la Juve. Il presidente ha fatto però sapere di non volerlo liberare e soltanto l’imminente incontro tra i due potrà sbloccare la situazione di stallo”. Questo quanto riportato dal quotidiano.