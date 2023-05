Sport Mediaset – Luis Enrique interessato al Napoli? I prossimi giorni possono essere decisivi: il motivo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Luis Enrique sembrerebbe interessato al progetto tecnico del Napoli. Quello dell’ex ct della nazionale spagnola è uno dei tanti nomi che orbitano intorno alla panchina azzurra. Le voci su di lui stanno diventando più insistenti. Adesso arrivano anche le indiscrezioni del notiziario sportivo di Italia Uno che spiega che l’intesa non è stata comunque ancora definita. Le richieste sono alte, attorno agli 8 milioni di euro a stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis in persona sarebbe sceso in campo per strappargli il sì. I prossimi giorni possono essere decisivi.