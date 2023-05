Il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli non si vuole fermare e batte il Bari di Luigi De Laurentiis nell’andata delle semifinali di playoff di Serie B. La squadra trentina passa avanti grazie a una rete al 92′ di Matteo Rover. Per il Bari si complica la strada per la Serie A, ma ci saranno ancora 90 minuti da giocare il 2 giugno al San Nicola per staccare il pass della finale di playoff.