Sabatini: “Io nuovo ds del Napoli? Mai parlato con De Laurentiis. Luis Enrique? Sarebbe il top per il Napoli, ma nessuno come Spalletti”

Walter Sabatini, ex ds della Roma, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv.

“Mi aspettavo lo scudetto del Napoli, Spalletti aveva grandi stimoli, immaginavo potesse essere una stagione esaltante. Lo scudetto è stato un vero capolavoro, i 91 punti di Sarri sono irrilevanti, il vero record è stato vincere il titolo con cinque giornate di anticipo. Luis Enrique? è un grandissimo tecnico e hombre vertical, a Napoli sarebbe perfetto ma nessuno nell’immediato potrà fare come Spalletti. L’addio di Luciano non me l’aspettavo ma lo consideravo una probabilità, immagino sia stanco e stressato, credo sia umano volersi fermare. Ribadisco, Luis sarebbe il top, con un impatto fortissimo nello spogliatoio e che gioca un calcio molto simile a quello di Spalletti. Luciano forse verticalizza più e palleggia meno di Lucho. Se poi ha giocatori come Osimhen che attaccano la profondità, mi sembra evidente andare a verticalizzare. De Laurentiis, merita la fiducia di tutta la città, nelle sue scelte. Un tecnico come Spalletti non si trova facilmente, se arrivasse Luis Enrique sarebbe la logica prosecuzione del lavoro svolto.

Nuovo ds? Il Napoli troverà un sostituto di Giuntoli all’altezza del compito, nel calcio non mancano dirigenti bravi. Io nuovo ds? Mai parlato con De Laurentiis, non mi ha mai cercato”.