Durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva‘, è stato ospite il giornalista e esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Giuntoli riceverà un premio alla carriera organizzato dall’USSI a Coverciano domani alle 15, ma non commenterà il suo futuro. Una seconda riunione con De Laurentiis è prevista a breve e la decisione finale non verrà presa prima del 10 giugno. Nonostante l’opposizione di De Laurentiis, la Juve sembra essere in vantaggio per avere Giuntoli come dirigente”.