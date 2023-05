Moviola Bologna-Napoli: Marcenaro non fa danni, partita abbastanza facile

Buono l’arbitraggio di Matteo Marcenaro nel corso di Bologna-Napoli. Il direttore di gara non fa danni e conduce la partita nel migliore dei modi.

Questa l’analisi del Corriere dello Sport: “Piccoli errori (anche di posizione, spesso si trova ad intralciare le operazioni), ma la partita è stata abbastanza facile, due squadre senza obiettivi se non personali. L’arbitro che qualcuno vorrebbe già internazionale (non il solo, eh? In lizza anche Colombo e – ma sarebbe un errore visto il campionato fatto – Ayroldi jr) dal primo gennaio 2024 la chiude con 27 falli fischiati e 4 cartellini gialli. Bravo, ma non era complicatissimo. Anche l’assistente n.1, Bresmes, nella valutazione del fuorigioco di Sansone: il rossoblù, al momento del passaggio di Dominguez, era oltre Bereszynski, rete annullata sul campo”.