Montella su Spalletti: “Noi allenatori viviamo di stimoli, quando vengono meno lasciare è un atto di responsabilità”

Intervistato a Radio Anch’io Sport, Vincenzo Montella ha parlato, fra le altre cose, dello scudetto vinto dal Napoli. In particolare, l’ex attaccante ha elogiato la decisione di Spalletti di prendersi un anno sabbatico. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Finale Europa League? È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me”.

Cosa pensa dello Scudetto del Napoli? “Felicissimo, erano troppi anni che Napoli non vinceva, è stato un trionfo. Noi allenatori viviamo di energie e stimoli, quando vengono meno, lasciare è un atto di grande responsabilità. Tanto di cappello a Spalletti”.