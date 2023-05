Maddaloni: “Addio Kim? L’errore più grosso è stato accettare la clausola dei suoi agenti. Uno come lui? Impossibile da trovare”

Massimiliano Maddaloni, ex ct della Cina, è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show: “La stagione del Napoli resta indimenticabile sotto tanti punti di vista. Nessuno avrebbe creduto in quest’annata fantastica, forse anche lo stesso Spalletti. Un peccato vederlo salutare ora, ma c’è la sensazione che tutto sia andato fin troppo nel verso giusto e che possa restare una stagione irripetibile. Questa paura, più quella di perdere qualche giocatore sul mercato, avranno inciso nelle sue scelte. Addio Kim? L’errore più grosso è stato accettare la clausola voluta dai suoi agenti. Oggi è il centrale più forte al mondo e a quelle cifre è impensabile che nessuno lo venga a prendere. ADL sta comprando un calciatore giapponese? Ero convinto fosse Kemada, visto anche il suo contratto in scadenza e che potesse far davvero comodo al Napoli. Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo col Milan, quindi la mia sensazione non è corretta. Il discorso è semplice: al mio amico Giuntoli gli ho sempre consigliato di guardare ai campionati giapponesi e sud coreani, perché è pieno di calciatori bravi e a costi irrisori. Micheli in primis avrà trovato quello che cercava. A Cristiano consigliai un giocatore giapponese , bravo e giovane, che gioca già in Europa. Il nome non posso farlo, non sarebbe corretto. Un altro Kim? Quasi impossibile trovarne un altro con le sue caratteristiche”.