Fine campionato, da oggi la Serie A annuncia i top 3 di ogni categoria

Venerdì 2 giugno si aprirà la 38esima giornata della Serie A 2022/2023. Un campionato lunghissimo, durato quasi dieci mesi per via della sosta per i mondiali in Qatar. Intanto, in attesa di scoprire l’MVP della stagione, la Lega Serie A svelerà sui propri canali social, giorno per giorno, i top 3 calciatori per ogni categoria. Si conoscono già i top under 23: Fagioli della Juve, Baldanzi dell’Empoli e Scalvini dell’Atalanta. Le altre categorie riguardano i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. Gli estremi difensori verranno rivelati martedì 30 maggio alle ore 12, mentre i difensori saranno annunciati alle 17. Mercoledì 31 sarà il turno dei centrocampisti (ore 12) e degli attaccanti (ore 17).

Nessun calciatore può figurare in più di una categoria. I nomi vengono annunciati tenendo conto delle analisi di Stats Form, col supporto dei dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema tiene conto dei dati statistici, gli eventi tecnici e i dati posizionali. Così facendo, si può tener conto anche di aspetti cruciali come il movimento senza palla, le scelte di gioco e il contributo alla squadra. Il tutto per poter offrire una valutazione oggettiva basata sulla Serie A 2022/2023.