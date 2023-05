Fedele: “Spalletti va via e fa bene, vi spiego il perché”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del futuro allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“A Napoli siamo passionali e ci affezioniamo. Io dico non vi affezionate. A Nessuno. A me fa piacere che Spalletti va via, mi fa piacere per lui. In chiave Napoli, io non mi affeziono a nessuno. Tra l’altro oggi Spalletti parte da vincitore; se fosse andato via l’anno prossimo a inizio o metà campionato questo non si sarebbe verificato. Poco fa ho letto che davano per certo sulla panchina del Napoli Italiano, il quale fa giocare le squadre molto bene ma cura poco la fase difensiva. È un figlio di Zeman. Ma, le sue, sono squadre molto propositive, che hanno proposte di sovrapposizione delle varie catene, di tagli degli esterni ad andare in mezzo ma in tutto questo non bisogna dimenticare la fase difensiva. Io sono per Luis Enrique. L’alternativa è il ritorno di Benitez”.