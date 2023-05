Ex ds Spezia: “Italiano pronto per una big, ma bisogna sposare il suo progetto”

Il campionato non è finito, manca ancora una settimana. Eppure, il toto allenatore è già partito. Fra i nomi più gettonati c’è quello di Vincenzo Italiano. Dell’allenatore della Fiorentina ha parlato Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Italiano non è un allenatore per tutte le big – ha spiegato Meluso – va sposato il progetto tattico. E’ un allenatore pronto, ha dimostrato coi fatti e non con le chiacchiere che merita palcoscenici importanti. Ho già avuto modo di dire che lui alla Fiorentina ha dovuto amalgamare nuovamente la squadra. L’anno scorso c’erano Torreira, Odriozola e Vlahovic, che non sono stati rimpiazzati bene. Italiano è stato bravissimo a inserire i nuovi.

Lui e Spalletti hanno idee simili nel modo di interpretare il 4-3-3, ci vedo un po’ anche di Zeman in tutti e due. Quando io e Italiano abbiamo lavorato a La Spezia insieme gli posi un quesito: perché i suoi esterni non tagliavano il campo? Mi rispose che lui preferisce avere il pallino del gioco e preferisce evitare sprechi di energie agli attaccanti esterni”.