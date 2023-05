CdS – Fila lunga per Osimhen: sono 7 i club su di lui!

Alla 37esima giornata di Serie A, Victor Osimhen ha siglato una doppietta che lo ha fatto arrivare a 25 gol nella classifica dei marcatori. Allontanato Lautaro Martinez, che con la rete all’Atalanta è ora a quota 21. L’argentino dovrebbe fare 5 gol al Torino e sperare che Osimhen resti a secco nella sfida con la Sampdoria per poterlo battere. Il 9 azzurro è quasi sicuramente il capocannoniere di questa Serie A. Sono dunque saliti addirittura a 7 i club che sono sulle tracce di Osimhen. “Fila lunga, dietro la porta di casa Napoli e casa Calenda, Roberto Calenda, il suo manager”, spiega il Corriere dello Sport. “lo vogliono il Psg, il Real, il Manchester United, il Chelsea, il Liverpool, il Newcastle. E ancora: il Bayern, in piena rivoluzione societaria, potrebbe tornare a bussare dopo il dietrofront dell’ormai ex ad Kahn. […] De Laurentiis, dicevamo, ha annunciato di non voler fare a meno di lui e soprattutto lo valuta almeno 150 milioni di euro. Che un giorno diventano 160 e dopo ieri, dopo la doppietta di Bologna, chissà”.