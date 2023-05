Bucciantini: “Luis Enrique perfetto per il proseguimento del progetto tecnico. Italiano scelta più naturale in un momento di crescita”

Marco Bucciantini, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:” Quando Spalletti parla di ‘stivali’ è chiaro che si riferisce ad un anno di pausa. L’anno sabbatico è una decisione rispettosa. Se vai da Luis Enrique sai che non puoi farlo partecipare ad un casting. Un top anche come piacevolezza di condividere qualcosa come persona oltre che perfetto per il proseguimento del progetto tecnico. De Laurentiis però sa prendere le scelte adatte. Italiano sarebbe la scelta più naturale che prenderesti in un momento di grande crescita”.