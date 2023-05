Bruscolotti: “Sono d’accordo con De Laurentiis, essere a Napoli esige convinzione. Luis Enrique può vantare somiglianze con Spalletti”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a “1 Football Club”:

Chi potrebbe essere l’epigono ideale per il post Spalletti?

“Bisognerà vederlo nel tempo. Si è detto tanto sulla continuità tecnica, su quanto un allenatore, come Enrique, possa vantare somiglianze con Spalletti. Molto dipenderà da diversi fattori, dalla necessità di instaurare nuovi rapporti con il gruppo o di conoscersi in fretta. Nel calcio c’è chi va e chi viene, e nonostante il dispiacere per un addio non certo indolore, non si può fare altro che accettare quanto accaduto. D’altronde, andrebbero analizzate tante cose, le motivazioni ed i rapporti tra società e tecnico”.

Spalletti-De Laurentiis: il presidente poteva fare qualcosa in più per trattenere il mister?

“Io concordo con il presidente. Essere a Napoli esige convinzione. Dovrebbe essere un privilegio. Napoli è divenuta una piazza, ed una città, in cui sono in tanti a voler arrivare. Una squadra che, ormai da anni, lotta ed ambisce per obiettivi importanti”.

Cosa pensa di De Laurentiis?

“Il presidente, da buon uomo di cinema, ha sempre lasciato intendere in modo abbastanza esplicito il fatto che voglia essere l’attore principale di questo Napoli. In questi diciotto anni di reggenza, è sempre stato Aurelio, ad avere il timone in mano, riuscendo a raccogliere i meriti di una gestione sempre ottimale, coronato dal successo che il campo ha decretato negli ultimi anni”.