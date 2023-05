Bologna-Napoli: disastro Olivera, le pagelle dei quotidiani

Prestazione deludente di Mathías Olivera contro il Bologna. Il terzino sinistro pecca di brillantezza e non raggiunge la sufficienza nelle pagelle stilate dai quotidiani sportivi.

5,5 sia per il Corriere dello Sport che per Tuttosport. L’uruguaiano non chiude sull’1-2 dei rossoblù e si lascia travolgere da De Silvestri.

5 per Il Mattino. Si addormenta sul gol di Ferguson, non rendendosi conto che è lì piazzato alle sue spalle. Prova delle diagonali alla “Mario Rui”, ma appena prende più confidenza perde palla. De Silvestri lo sfida a sportellate e lo mette sotto: ecco quindi il 2-2.