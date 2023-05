Barone: “Abbiamo sempre sostenuto Italiano e la squadra. Nuovo allenatore del Napoli? Non voglio entrare nel merito della questione”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della possibilità di vedere Vincenzo Italiano al Napoli. Queste le dichiarazioni rilasciate a TMW:

Su Vincenzo Italiano

“Ci abbiamo sempre creduto e lo abbiamo sempre sostenuto, sia lui che la squadra, quando le cose non andavano bene. Abbiamo sostenuto il gruppo e pian piano il gruppo, lavorando, è arrivato a queste due finali. La finale di Conference League per noi è importantissima, definisce anche il futuro europeo per il prossimo anno”.

Sulla presunta telefonata del presidente De Laurentiis per Italiano

“Non so queste storie da dove escono. Noi rispettiamo Spalletti, il campione d’Italia, che ha fatto una grande annata. Non voglio entrare in questo tema”.