Secondo Paolo Bargiggia, il Napoli avrebbe un avversario per niente semplice da affrontare nella trattativa per portare Luis Enrique sulla panchina azzurra. Si tratta del Brasile: la Selecao avrebbe fatto una proposta all’ex Barcellona. “Un brutto concorrente sulla strada di Aurelio De Laurentiis e del Napoli per Luis Enrique che ha ricevuto una prima proposta dalla nazionale del Brasile”. Così scrive l’esperto di calciomercato su Twitter.

