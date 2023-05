Agostini: “Osimhen? Vero fenomeno, bravo lui e Spalletti”

Massimo Agostini, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai Radio Marte per parlare del Napoli e di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Osimhen capocannoniere di Serie A? Un altro trionfo del Napoli, merito della società aver creduto in lui e grandi meriti li ha anche Spalletti che lo ha migliorato notevolmente. Ora il nigeriano fa salire la squadra, sa dialogare con i compagni. Ha vissuto una stagione importantissima perché è un terminale del gioco fortissimo, in campo aperto è imprendibile e in area è molto temibile, specie nel gioco aereo. Senza di lui il Napoli perde qualcosa, anche se avrebbe altre vie per trovare il gol. Victor è un attaccante moderno completo ma se dovesse arrivare l’offerta indecente sarebbe difficile rifiutarla”.