CorrSport – 101 reti per il Napoli: un numero importante che riassume la stagione azzurra

101 reti segnate dal Napoli.

Una macchina da goal, praticamente, quella partenopea. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Non si segnano centouno reti se non hai dentro di te un’anima rivoluzionaria, il sacro furore che t’appartiene e poi quei codici che un allenatore visionario ti ha trasmesso nel biennio, riempiendolo di sè. Non si costruisce così dalla sera alla mattina un capocannoniere, si chiama Victor Osimhen, che con i suoi ventitré capolavori vuole regalarsi il trono che fu di Maradona (15 reti nell’88), di Cavani (29, nel 2013) e poi di Higuain (36 nel 2016). Centouno reti che caricano per cercare – con leggerezza però – di arrivare a 92 punti, di demolire anche quel primato che rimane dal 2018, in realtà è ancora per alcuni una piccola forma di soff erenza, perché rievoco un incubo dal quale il Napoli di Spalletti ha trascinato fuori”.