Domani pomeriggio, alle ore 15:00, il Napoli scenderà in campo contro il Bologna per la penultima giornata di campionato.

Gli azzurri affronteranno l’ultima trasferta della stagione, così come Luciano Spalletti, che ha deciso di non rilasciare dichiarazioni pre partita. Non ci sarà, infatti, la consueta conferenza stampa.