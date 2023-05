Altra bellissima notizia per il centravanti Giovanni Simeone dopo la conquista dello Scudetto in Serie A. Il calciatore argentino, figlio di Diego Pablo, è stato infatti convocato dal ct della nazionale albiceleste Lionel Scaloni per la tournée in Asia del mese di giugno. Oltre a lui sono stati convocati altri giocatori che militano in Italia, ovvero Leandro Paredes e Di Maria della Juventus, e Nico Gonzalez della Fiorentina. L’elenco dei convocati