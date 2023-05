Serie A – I risultati delle partite delle 15, la Salernitana rimonta al fotofinish, il Torino ne fa 4 e lo Spezia ora rischia

Sono da poco terminate le sfide delle ore 15, in cui hanno giocato Salernitana contro Udinese e Torino contro lo Spezia. Nella sfida dell’Arechi l’Udinese va in vantaggio di due gol nel primo tempo, ma la squadra di Paulo Sousa non molla e accorcia nel finire di primo tempo con Kastanos. Nel secondo tempo si completa la rimonta dei granata, che prima trovano il pareggio con Candreva al minuto 57, e poi al minuto 96, nell’ultimo possesso della sfida trovano la rete con Troost–Ekong. Nella sfida del Picco invece il Torino sconfigge lo Spezia, che al momento si trova a solo 1 punto di vantaggio dal Verona 17esimo, che ha però una sfida in meno. I granata segnano ben 4 reti, e la formazione di Juric si porta momentaneamente all’ottavo posto.