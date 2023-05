Schira: “Insigne e Bernardeschi vorrebbero tornare in Europa, al momento c’è però un ostacolo”

Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter ha parlato di due ex conoscenze della Serie A, tra cui l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Sia lui che Bernardeschi non sembrano più contenti in America, e l’ex Juventus sembra anche esser stato messo fuori rosa. Il motivo è nato dall’allontanamento del tecnico Bradley, che i calciatori non hanno accettato, e per questo i due italiani sembrano ai ferri corti con la società. Come riportato dallo stesso giornalista i due giocatori vorrebbero fare ritorno in Europa, che al momento non è però facile. Il motivo delle difficoltà è dovuto allo stipendio molto elevato di entrambi, soprattutto per l’ex capitano azzurro, che percepisce in Canada uno stipendio da 11 milioni di euro.