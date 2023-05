Italia-Repubblica Domenicana under 20 – In campo gli azzurrini, in attacco c’è Ambrosino

Stasera c’è un match molto importante per l‘Italia Under 20, che affronta la Repubblica Domenicana nella terza giornata del Mondiale di categoria. Gli azzurrini di Nunziata devono vincere questo match per sperare nell’accesso alla fase ad eliminazione diretta, essendo a pari punti col Brasile, che affronta la Nigeria. A guidare l’attacco della Nazionale Under 20 sarà Ambrosino, giocatore di proprietà del Napoli che quest’anno ha fatto vedere le sue qualità in Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali del Match:

Italia – Desplanches; Turicchia; Ghilardi; Guarino; Giovane; Prati; Faticanti; Casadei; Baldanzi; Pafundi; Ambrosino

Rep. Domenicana – Valdez; Ciriaco; Jungbauer; Martes; Boatwright; Montes; Martin; Alvarez; Yambatis; De Pena; Cueva