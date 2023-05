Il Mattino – Possibile panchina per Osimhen domani, a Spalletti non è andata giù una cosa

In programma domani alle 15.00 Bologna-Napoli, valevole per la 37esima giornata di Serie A. Mister Spalletti ha in mente diversi cambi per la sfida di domani e uno di questi, come sottolinea Il Mattino, potrebbe essere l’esclusione di Osimhen. Il nigeriano potrebbe pagare a caro prezzo il gesto di stizza in Napoli-Inter al momento del cambio.

Non una vendetta, ma un premio per chi come Raspadori, ha sempre accettato con il sorriso le scelte del tecnico senza mai fare polemica. Quel “why” gridato stizzito da Osimhen all’uscita dal campo domenica è sembrato troppo per tutti, anche per Luciano Spalletti