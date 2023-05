Velazquez: “Il lavoro di Spalletti è stato straordinario, non so se andrà via, ma Luis Enrique è un allenatore di grande spessore”

L’ex tecnico dell’Udinese Julio Velazquez ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di mister Spalletti di quanto fatto in stagione. L’ex tecnico del club friulano ha parlato anche del possibile arrivo sulla panchina azzurra di Luis Enrique, ex Barcellona. Queste le sue parole: “Ho visto tante partite del Napoli e il lavoro di Spalletti è stato incredibile, è stato un vero genio. Ha fatto qualcosa di magico con la squadra che aveva a disposizione. Non so se andrà va da Napoli, ma Luis Enrique è un allenatore di grande spessore, a cui piace essere protagonista con il possesso palla, e ha una grande personalità nello spogliatoio. Anche con la Spagna ha fatto un grande lavoro, vedremo cosa gli riserverà il futuro. Per un allenatore sono importanti i calciatori a disposizione e quanto siano complementari tra di loro. A livello generale l’idea di gioco può essere simile tra qualche allenatore, ma le cose possono cambiare a seconda della rosa a disposizione”.