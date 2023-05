TuttoSport – Pepe Reina potrebbe tornare a Napoli e far parte dello staff di Luis Enrique

Pepe Reina può tornare a Napoli: questa volta non più da calciatore.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’ex Napoli potrebbe tornare da membro dello staff di Luis Enrique qualora il tecnico dovesse accettare la panchina azzurra: “E pare che De Laurentiis abbia avuto un avvicinamento con il Lucho iberico, con tanto di offerta che si paventa possa essere di 10 milioni per due anni, cifra possibile anche grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Nel suo staff potrebbe esserci anche l’ex portiere del Napoli Pepe Reina, che lascerebbe il Villarreal con cui ha un accordo ancora per un altro anno”.