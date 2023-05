Gianluca Gaetano nella sfida di domenica ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli, dichiarando poi di voler rimanere in maglia azzurra. Il centrocampista, originario di Cimitile, nella giornata di ieri ha cambiato agente, ed ora si è affidato a Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui. Come riportato da Tuttomercatoweb il centrocampista dopo aver cambiato agente inizierà a discutere con il club azzurro del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.