Napoli-Inter Primavera – Domani gara fondamentale per la permanenza in Primavera 1, i convocati di Frustalupi

Domani alle ore 13 il Napoli primavera affronterà a Cercola l’Inter Primavera, in una partita delicatissima. Gli azzurrini non possono più permettersi di sbagliare, e in caso di sconfitta nel match di domani sarebbe certa la retrocessione in Primavera 2. Al momento gli azzurrini devono vincere per tenere ancora in vita la speranza playout, che già l’anno scorso hanno giocato. Questi i convocati di mister Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mutanda kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Seqiono, Spavone, Turi.