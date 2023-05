Il Mattino – ADL non intende mollare le piste Italiano e Thiago Motta

ADL continua a monitorare anche le piste che portano ad Italiano e Thiago Motta per la panchina azzurra.

Il patron azzurro non ha abbandonato i contatti con i due tecnici, che stanno dimostrando il proprio valore con diverse annate considerevoli in Serie A. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino, che ha analizzato anche il profilo di Gasperini, che ha sviato qualsiasi tipo di domanda in conferenza stampa sul futuro: “Altri due nomi accostati alla panchina azzurra del futuro sono Italiano e Thiago Motta, che stanno facendo bene con Fiorentina e Bologna. Il tecnico dei viola è arrivato in finale di coppa Italia contro l’Inter persa a testa altissima, quello del rossoblù, avversario domenica al “Dall’Ara” del Napoli di Spalletti, punta a battere il record dei punti in serie A del Bologna (51 conquistati da Pioli nel 2011-2012). Tutti e due sono sotto contratto e ci sarà da attendere il finale della stagione (per il Bologna si concluderà con l’ultima partita di campionato contro il Lecce e per la Fiorentina il 7 giugno con la finale di Conference League contro il West Ham)”.