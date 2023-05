Ferrara sicuro: “Spalletti resterà nella storia, ma incedibile era solo Maradona”

L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara ha parlato del club partenopeo al Corriere Dello Sport.

Ecco le sue parole: “Se sono sorpreso dall’addio di Luciano Spalletti? Io faccio parte di questo mondo da diversi anni, non rimango sorpreso per l’addio di Luciano dal Napoli. Ma la sensazione che ho avuto è che la gente in un momento in cui avrebbe voluto festeggiare lo scudetto ha dovuto fare i conti con questa notizia, e chiaramente a Napoli sono rimasti sorpresi”.

Ferrara ha poi continuato: “Spalletti farà comunque parte della storia del Napoli? Assolutamente sì, su questo non ci sono dubbi. Spalletti ha fatto qui a Napoli quello che soltanto altri due allenatori sono riusciti a fare, quindi davvero tanto di cappello. Ha costruito un Napoli spettacolare e che ha riportato il Tricolore nella mia città, Luciano è stato bravissimo e sarà ricordato per sempre a Napoli per questo grandissimo risultato e per il calcio che ha espresso con questo gruppo di giocatori”.

Infine, sul mercato: “Quindi, tutti sul mercato? Di giocatori incedibili me ne ricordo solo uno, che non è purtroppo più con noi. Maradona era incedibile, tutti gli altri no. Da questo punto di vista lo sa il Napoli come qualsiasi altra società”.