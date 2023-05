Dossena: “Vi dico la mia su De Laurentiis. Sogno di allenare il Napoli”

Durante Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto Andrea Dossena, ex terzino del Napoli.

Ecco le sue parole: “Resto a Renate? No, abbiamo deciso di comune accordo di interrompere. Rimango alla finestra e vediamo cosa succederà in questo mercato. Se sogno di allenare, un giorno, il Napoli? Quando inizi la carriera da calciatore, sogni di arrivare ad un top club e disputare la Champions; anche da allenatore, ovviamente, sogni sempre in grande e il Napoli è una grande squadra. Alla piazza, inoltre, mi lega un profondo affetto, dopo i tanti anni trascorsi in Campania”.

Poi Dossena si è soffermato sul rapporto con De Laurentiis: “Se è davvero così difficile andare d’accordo con Aurelio De Laurentiis? Quando ho giocato a Napoli io, è stato eccezionale. Non so se fosse bravo mister Mazzarri a tenerlo a bada, perché un allenatore deve rapportarsi con il presidente quasi quotidianamente, ma la mia esperienza con De Laurentiis è stata molto positiva, gli ho voluto bene. Non ho mai avuto nessun problema con lui, come non l’ha avuto nessuno di quegli anni.””Chi c’era prima di noi magari non aveva lo stesso rapporto, però conservo un buon ricordo. Non se sia stato merito di Mazzarri o se si sia smussato col tempo, anche perché gli allenatori con lui non sono mai durati troppo”.