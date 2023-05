Del Genio: “Spero il Napoli non cambi idea tattica, sarebbe rischioso cambiare con un allenatore con principi tattici diversi”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile cambio di allenatore in casa Napoli in estate. Queste le sue parole: “Per la vicenda tra Spalletti e De Laurentiis dovranno essere loro a spiegarci i motivi se vorranno. Alcune cose possiamo intuirle oppure c’è qualcosa che ci sfugge. Se non ce lo spiegano loro vuol dire che rimarremo nel mistero. Dalle parole del mister credo sia certo il suo addio, altrimenti, quando ha detto che era tutto definito avrebbe anche aggiunto che sarebbe rimasto a Napoli. Il Napoli non avrebbe voluto la clausola nel contratto di Kim, ma senza la clausola non sarebbe venuto a Napoli. Adesso sembra una clausola bassa, ma sono sempre 50-60 milioni. Il problema è che in Premier League acquistano difensori anche a 80 milioni e spesso sono soldi buttati. Spero il Napoli non cambi idea tattica, sarebbe rischioso prendere un allenatore come Inzaghi con principi tecnici differenti. Osimhen con Luis Enrique potrebbe starci tranquillamente, Guardiola non amava certi centravanti ma è stato felicissimo di avere Haaland”.