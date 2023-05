Bologna-Napoli – Le probabili formazioni della sfida del ‘Dall’Ara’, il Napoli ne cambia quattro rispetto alla sfida con l’Inter

Domenica al ‘Dall’Ara’ andrà in scena la penultima sfida del campionato di Serie A per Bologna e Napoli. Gli azzurri di mister Spalletti inseguono il record di punti nella storia del club, e domenica vogliono continuare a portare avanti questa volontà. Il mister toscano per la sfida in Emilia Romagna schiera quasi tutta la squadra titolare, e fa solamente 4 cambi rispetto alla sfida con l’Inter. I cambi dovrebbero essere Gollini in porta, Ndombele a centrocampo, Politano e Raspadori al fianco di Victor Osimhen. Per il resto la formazione è quella solita, anche se 3 dei possibili titolari oggi non hanno svolto lavoro in gruppo. Dall’altra parte Thiago Motta deve fare a meno di Riccardo Orsolini, che è stato squalificato nel match con la Cremonese di settimana scorsa. Al suo posto dietro Arnautovic dovrebbe giocare Aebischer, con al suo fianco Barrow e Ferguson. Queste le probabili formazioni del match:

Bologna – Skorupski; Posch; Lucumì; Bonifazi; Cambiaso; Schouten; Dominguez; Aebischer; Ferguson; Barrow; Arnautovic

Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Olivera; Anguissa; Lobotka; Ndombele; Politano; Osimhen; Raspadori