Come arriva il Bologna?

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Orsolini per la sfida di domenica contro il Napoli. Il Bologna alla ricerca dell’ottavo posto schiererà quindi la formazione tipo, meno il numero 7 ascolano che sarà probabilmente sostituto da Aebischer.

Skorupski in porta, quindi, contro i campioni d’Italia, con Posch, Bonifazi, Lucumí e Cambiaso in difesa.

A centrocampo ancora Schouten e Dominguez con Ferguson più avanzato a supporto del reparto offensivo.

In avanti, Aebischer a destra e Barrow a sinistra con Arnautovic prima punta.



Come arriva il Napoli?

Penultima giornata per il Napoli, alle prese più con la questione Spalletti che con ragionamenti legati al terreno di gioco.

Il tecnico per la trasferta di Bologna dovrà rinunciare allo squalificato Elmas, che si aggiunge all’infortunato Lozano.

Potrebbe ritrovare spazio dal 1’ Gollini nel 4-3-3 con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (ballottaggio con Olivera).

In mediana verso la conferma il terzetto Lobotka-Anguissa-Zielinski mentre in attacco sarà Politano a completare il reparto con Kvara e Osimhen.