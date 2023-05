TuttoSport – Giuntoli in partenza: la decisione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Tutto Sport, Giuntoli avrebbe presentato le dimissioni da circa un mese. Il ds potrebbe portare con sé Luciano Spalletti, ma De Laurentiis non lascerà che i suoi “top players” vadano ad una diretta concorrente. In attesa di capire cosa ne sarà, il ruolo è stato affidato a Maurizio Micheli. Ancora non è noto se si proseguirà su questa linea, oppure, si lascerà il ruolo nelle mani di Pietro Accardi dell’Empoli. Tra i papabili c’è anche Ciro Polito del Bari se i pugliesi dovessero salire in Serie A.