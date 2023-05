Nazionale, retroscena su Meret e Gollini: la confessione di un collaboratore

Liberato Ferrara, giornalista, ha svelato un retroscena sui portieri italiani del Napoli Meret e Gollini. A detta sua, si tratta di una confessione di un collaboratore della nazionale italiana.

Ecco le sue parole: “Tempo fa ne parlai con questo collaboratore della Selezione, mi confessò che per lui tecnicamente sia Alex Meret che Pierluigi Gollini, fossero superiori a Gigio Donnarumma e il tempo poteva dimostrarlo. Entrambi sono a Napoli, una grande coppia per la squadra azzurra”.

Poi Ferrara ha continuato: “Devo dire che nessuno si aspettava ad inizio anno un exploit del genere come quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis. E’ andato tutto per il meglio, devo dire che anche la fortuna ci ha assistiti fino all’ultimo. Sono quelle stagioni in cui tutto fila liscio. Adesso bisogna capire come andrà a finire la querelle con l’allenatore azzurro”.