Napoli-Accardi, il presidente Corsi si esprime sul futuro del ds

Per il post Giuntoli, in casa Napoli il primo nome sulla lista sembra essere ancora quello di Pietro Accardi. Nonostante l’interesse di ADL, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha fatto chiarezza sui piani del club toscano.

Di seguito le sue parole al quotidiano ‘Il Tirreno’: “Paolo Zanetti per noi resta, così come Pietro (Accardi), ma siamo l’Empoli, dunque soggetti all’interesse dei club più importanti”.

Poi Corsi ha concluso: “Ora guardiamo gli spostamenti. Le cose saranno più chiare appena finisce il campionato. Con Pietro abbiamo iniziato a parlare della squadra dell’anno prossimo. Sarà ancora più difficile, anche se abbiamo armi in più. Il nostro allenatore è bravo, preparato, emergente, ha fatto bene, viene dall’Empoli. Lo dico con soddisfazione e con un po’ di tristezza. Tristezza nel caso andasse via. In quel caso faremo valere le nostre forze”.