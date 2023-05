Lavezzi e il messaggio a De Laurentiis: “Ciao Aurelio”

Napoli è una piazza a cui è difficile non affezionarsi una volta arrivati. Tra i tanti casi, uno dei più eclatanti è quello di Ezequiel Lavezzi. Il calciatore argentino, protagonista del Napoli di Mazzarri, non perde mai l’occasione di dimostrare il suo legame con il popolo partenopeo. In occasione del 74esimo compleanno del presidente Aurelio De Laurentiis ha mandato un bellissimo messaggio al patron azzurro.

Ecco il fantastico messaggio del ‘Pocho’: “Ciao Aurelio, volevo farti gli auguri e augurarti tante nelle cose nella tua vita. Questo è un anno particolare che ti farà ricordare cosa hai fatto. Hai reso felice tanta gente, goditi questo giorno, ti auguro sempre tanta amicizia e felicità. Un bacio grande”.